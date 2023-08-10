Англія

Лондонський клуб не влаштовують вимоги турінців.

Челсі не влаштовують вимоги Ювентуса за Душана Влаховича, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, Ювентус наполягає на обміні Влаховича на Ромелу Лукаку з доплатою 40 мільйонів євро. Челсі не має наміру погоджуватися на умови туринців, наразі переговори призупинено.

Зараз Челсі розглядає різні варіанти укладання угоди. Зазначається, що Лукаку вже погодив із Ювентусом трирічний контракт.

Минулого сезону Влахович провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.