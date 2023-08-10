25-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.
Едсон Альварес, ФК Вест Гем
10 серпня 2023, 15:51
Едсон Альварес перейшов у Вест Гем із Аякса, повідомив офіційний сайт англійської команди.
25-річний футболіст підписав контракт на п'ять років.
За чутками, сума трансферу становила 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Раніше інтерес до півзахисника виявляв Челсі.
Очікується, що Альварес має замінити Деклана Райса, який перейшов до Арсеналу цим літом.
Зазначимо, що Альварес виступав за Аякс із 2019 року. У складі збірної Мексики він провів 69 матчів.