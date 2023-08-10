Англія

25-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Едсон Альварес перейшов у Вест Гем із Аякса, повідомив офіційний сайт англійської команди.

25-річний футболіст підписав контракт на п'ять років.

За чутками, сума трансферу становила 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Раніше інтерес до півзахисника виявляв Челсі.

Очікується, що Альварес має замінити Деклана Райса, який перейшов до Арсеналу цим літом.

Зазначимо, що Альварес виступав за Аякс із 2019 року. У складі збірної Мексики він провів 69 матчів.