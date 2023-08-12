Англія

Новачком АПЛ продовжує підсилюватись.

Бернлі вже встиг зіграти перший матч в рамках АПЛ, проте не припиняє роботу над підсиленням складу.

Як повідомляє офіційний сайт новачка ліги, до команди приєднався молодий 18-річний нападник Вілсон Одоберт з Труа.

Стверджується, що сторони підписали угоду строком на п'ять сезонів — до літа 2028 року.

Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією порталу Transfermarkt вартість склала 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бернлі досяг домовленості щодо трансферу захисника Боруссії Д.