Англія

Глядачі побачили шість голів у одному поєдинку на двох.

У рамках першого туру чемпіонату Англії Ньюкасл на своєму полі приймав Астон Віллу.

Поєдинок видався насиченим та результативним, адже обидві команди на двох забили аж шість голів! Проте, на жаль для фанатів Астон Вілли, аж п'ять — у ворота їхньої улюбленої команди.

Зазначимо, що у цьому матчі дебютними голами за свої нові клуби відзначилися Сандро Тоналі, Харві Барнс (Ньюкасл) та Мусса Діабі (Астон Вілла).

Ньюкасл – Астон Вілла 5:1

Голи: Тоналі, 6, Ісак, 16, 58, Вілсон, 77, Барнс, 90+1 – Діабі, 11.

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн – Тоналі (Андерсон, 90+2), Гімараеш (Лонгстафф, 85), Жоелінтон – Альмірон (Мерфі, 86), Ісак (Вілсон, 68), Гордон (Барнс, 68).

Астон Вілла: Мартінес – Кеш (Філоджин, 87), Конса, Мінгз (Торрес, 31), Дінь – Камара, Луїс – Бейлі (Тілеманс, 46), Діабі (Коутіньо, 87), Макгінн (Карлос, 64) – Воткінс.

Попередження: Ботман, Гордон, Гімараеш – Луїс, Дінь, Мартінес, Кеш.