27-річний футболіст виступатиме за лондонський клуб.
Адама Траоре, ФК Фулгем
12 серпня 2023, 21:59
Адама Траоре перейшов до Фулгема, повідомив офіційний сайт "дачників".
27-річний вінгер підписав угоду на два роки із опцією продовження ще на один сезон.
Нагадаємо, що Траоре перебував у статусі вільного агента. 1 липня у нього завершився контракт із Вулвергемптоном.
У минулому сезоні Адама Траоре провів на клубному рівні 40 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Траоре виявляють Мілан та клуби з Саудівської Аравії.