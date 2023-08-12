Англія

27-річний футболіст виступатиме за лондонський клуб.

Адама Траоре перейшов до Фулгема, повідомив офіційний сайт "дачників".

27-річний вінгер підписав угоду на два роки із опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, що Траоре перебував у статусі вільного агента. 1 липня у нього завершився контракт із Вулвергемптоном.

У минулому сезоні Адама Траоре провів на клубному рівні 40 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Траоре виявляють Мілан та клуби з Саудівської Аравії.