Англія

"Сині" хочуть підписати опорника "святих".

Челсі хоче підписати Ромео Лавію з Саутгемптона. На гравця також претендує Ліверпуль. Раніше Саутгемптон відхилив три пропозиції "червоних" про трансфер хавбека.

Тим часом "аристократи" збільшили пропозицію. Клуб з Лондона пропонує 55 мільйонів фунтів за гравця. Раніше Челсі давав 48 мільйонів фунтів, але "святі" не погодились.

На цей час повідомляється, що Лавія, як і раніше, має намір перейти в Ліверпуль, а не в Челсі.

Ромео Лавія й перейшов до Саутгемптона влітку 2022 року за 12,3 мільйони євро.

У минулому сезоні він провів 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив один гол, віддав один асист та заробив десять попереджень.