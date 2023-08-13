Наставник дніпрян вважає, що нічия — справедливий результат.
Олександр Кучер, СК Дніпро-1
13 серпня 2023, 15:50
Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер на післяматчевій пресконференції прокоментував підсумки матчу проти Минаю (1:1):
"Ми розуміли, що гратимемо проти суперника, який буде добре захищатися, закриватися і використовувати контратаки й стандарти. Так воно і вийшло.
У першому таймі у нас були моменти, і якби тоді забили, то може далі й було б легше. У другому таймі одразу було вилучення і хлопці залишились вдесятьох, але хочу віддати їм належне – вони непогано грали й прагнули забити гол.
Хотіли сьогодні перемогти й це було видно, але фарт був не на нашому боці. Ми могли знову і першими забити, але свій гол на контратаці забив Минай.
Добре, що у цій ситуації хлопці не опустили руки, зрівняли рахунок, а потім могли забити та ще в кінцівці зустрічі. 1:1, мабуть, закономірний результат", — вважає тренер.
Звіт про матч читайте за посиланням.