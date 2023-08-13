Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Ліверпуль.

Лондонський Челсі та Ліверпуль зіграють на полі Стемфорд Брідж у рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Маурісіо Почеттіно використав із перших хвилин Санчеса в рамці воріт, тоді як Дісасі та Колвілл зіграють у трійці центральних захисників, а Джексон розташується в нападі. Для Михайла Мудрика місця не знайшлось.

Юрген Клопп залучив до стартового складу Мак Аллістера та Гакпо в центральному трикутнику, а Жота очолить напад.

Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл — Джеймс, Галлагер, Енцо, Чуквуемека, Чілвелл — Стерлінг, Джексон.

Запасні: Бергстрьом, Гюсто, Кукурелья, Маатсен, Мудрик, Угочукву, Андрей, Мадуеке, Бертсоу.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер, Гакпо — Салах, Жота, Діас.

Запасні: Келлегер, Гомес, Цимікас, Матіп, Джонс, Елліотт, Макконнелл, Нуньєс, Доак.



Гра Челсі — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.