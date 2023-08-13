Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Англії-2023/24, який пройде 13 серпня і розпочнеться о 18:30.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

НЕДІЛЯ, 13 СЕРПНЯ, 18:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Боротьба між Челсі та Ліверпулем за потрапляння до топ-4 турнірної таблиці розпочнеться не лише з матчу в рамках першого туру – ця боротьба стартувала перед стартом сезону, а саме на трансферному ринку. Обом командам для досягнення своїх цілей на цю кампанію необхідне посилення в центр півзахисту, і, мабуть, лондонцям вдасться підписати в свою команду і Мойзеса Кайседо, і Ромео Лавію, тоді як "червоним" доведеться звернутися до більш запасних варіантів на ринку.

Челсі провів непогану передсезонну підготовку під керівництвом нового головного тренера в особі Маурісіо Почеттіно, проте старт сезону розпочнеться для "синіх" не без кадрових проблем. Так, через травму на чотири місяці вилетів найзірковіший трансфер лондонців Крістофер Нкунку, а в захисті Челсі поки що не може розраховувати на Бенуа Бадьяшиля, а ще на більший термін знову вибув Веслі Фофана.

Щодо Ліверпуля, то, як і писалося вище, головною проблемою для команди зараз залишається позиція опорного півзахисника. "Червоні" продали цього літа Джордана Гендерсона та Фабіньо, а ось заміну для них поки що знайти не змогли. Крім того, мерсисайдці проводять перебудову в центрі поля в цілому, і наскільки швидко зможуть зігратися Мак Аллістер та Собослаї за нинішньої відсутності хавбека оборонного плану — поки що велике питання.

Передсезонну підготовку Ліверпуль також пройшов непогано, проте на тлі Челсі у підопічних Юргена Клоппа був лише один суперник топового рівня – мюнхенська Баварія, матч із якою і став єдиною поразкою для "червоних" у період тренувального збору.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,45, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2,97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Санчес — Джеймс, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Галлагер, Енцо — Стерлінг, Чуквуемека, Мудрик — Ніко Джексон

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс, Мак Аллістер, Собослаї — Салах, Гакпо, Жота

Не зіграють: Нкунку, Бадьяшиль, В. Фофана, Броя, Беттінеллі — Алькантара, Байчетич

Під питанням: Мадуеке - ...

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