Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 серпня 2023 року, 16:00.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем зіграв у результативну нічию із Брентфордом у лондонському дербі та дебютному офіційному матчі Анге Постекоглу на посаді "шпор".

Команди двічі обмінялися забити м'ячами у першому таймі, проте визначити сильнішого їм так і не вдалося.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брентфорд — Тоттенгем у 1 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Брентфорд — Тоттенгем 2:2

Голи: Мбемо, 26 (пен.), Вісса, 36 — Ромеро, 11, Емерсон, 45+4

Брентфорд: Флеккен – Гікі (Роерслев, 72), Коллінз, Піннок, Аєр (Йргенсен, 84), Хенрі – Єнсен (Дамсгор, 49), Нергор (Баптіст, 72), Янельт – Мбемо, Вісса (Шаде)

Тоттенгем: Вікаріо – Емерсон Роял, Ромеро (Санчес, 14), Ван де Вен, Удоджі – Скіпп (Сарр, 75), Біссума – Кулушевські, Меддісон, Сон Хин Мін (Перішич, 75) – Рішарлісон

Попередження: Гікі (62) – Вікаріо (26), Санчес (36), Меддісон (36), Скіпп (44)