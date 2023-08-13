Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що "сині" заслужили на перемогу у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля (1:1).

"Фантастичний спосіб розпочати сезон. Мені дуже сподобався матч.

Чи справедлива нічия? Не думаю, що це так. Загалом ми заслужили трохи більше. Ми відчуваємо задоволення, але і розчарування в той же час, тому що ми хотіли перемогти і заслужили на перемогу. Але це лише початок", — наводить слова Почеттіно ВВС.

У наступному турі Челсі на виїзді зіграє проти Вест Гема. Матч пройде 20 серпня о 18:30.