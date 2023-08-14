Англія

Майстер стандартів залишився в АПЛ.

Лондонський Вест Гем цьогорічного літнього трансферного вікна дуже обережно поводив себе на ринку перемовин, хоча й мав чималий фінансовий ресурс після продажу свого капітана, півзахисника Деклана Райса, за 116,6 млн євро до Арсенала.

Проте поступово й "залізні" починають підсилювати власний склад, і після мексиканського півзахисника Едсона Альвареса з амстердамського Аяксу, їхнім придбанням став англійський хавбек Джейм Ворд-Праус.

За визнаного майстра стандартів АПЛ довелось сплатити 34,7 млн євро Саутгемптону, аби таки залишити 28-річного виконавця в "елітному" дивізіоні.

Новачок "молотобійців" одразу отримав "сімку" на ігровій футболці, разом із довготривалим контрактом строком до 2027 року.

За Саутгемптон його вже колишній капітан відіграв 410 матчів, забивши 55 голів та віддавши 54 гольових передачі.