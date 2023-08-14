Англія

Підтвердились найгірші прогнози щодо стану здоров’я гравця.

Бірмінгемська Астон Вілла розпочала новий сезон англійської Прем’єр-ліги з розгромної гостьової поразки від Ньюкасла в першому турі.

Ньюкасл — Астон Вілла 5:1 Відео голів та огляд матчу

Однак чи не гіршою за цю новину були звістка про те, що основний центральний захисник "левів" Тайрон Мінгз за ходом цього протистояння отримав важку травму коліна.

30-річного виконавця замінили вже на 31 хвилині гри, після чого його одразу спрямували на медичний огляд до місцевої клініки.

Висновки лікарів виявились невтішними — англієць потребуватиме операції, а його клуб тим часом сповістив про потребу тривалому періоді відновлення.

Мінгз у минулому сезоні відіграв 37 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.