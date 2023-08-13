Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 12 серпня 2023 року, 19:30.

Ньюкасл напередодні домашнім матчем першого туру англійської Прем’єр-ліги проти бірмінгемської Астон Вілли долучився до процедури офіційного початку нового сезону.

Розвиток подій у звітній зустрічі не змусив на себе довго чекати, бо ще до завершення 11 хвилини команди встигли обмінятись забитими м’ячами, при чому відзначались новачки ліги — Сандро Тоналі та Мусса Діабі.

Але вже незабаром "сороки" забили знову, завдяки чому потім залишили за собою перший тайм.

Уже поперерві події на футбольному полі не зазнали разючих змін — Ньюкасл продовжував володіти певною перевагою, але до реалізації створених гольових нагод поставився значно більш відповідальніше.

У підсумку — розгром, а одразу три результативні постріли для команди Едді Гау зумовили удари того-таки Александера Ісака, Каллума Вілсона та Гарві Барнса.

Ньюкасл — Астон Вілла 5:1

Голи: Тоналі, 6, Ісак, 16, 58, Вілсон, 77, Барнс, 90+1 — Діабі, 11.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі (Андерсон, 90+2), Гімараеш (Лонгстафф, 85), Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 86), Ісак (Вілсон, 68), Гордон (Барнс, 68).

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Філоджин, 87), Конса, Мінгз (Торрес, 31), Дінь — Камара, Луїс — Бейлі (Тілеманс, 46), Діабі (Коутіньо, 87), Макгінн (Карлос, 64) — Воткінс.

Попередження: Ботман, Гордон, Гімараеш — Луїс, Дінь, Мартінес, Кеш.