Англія

Український форвард Челсі розповів про адаптацію в іншому середовищі.

Трансфер нападника Михайла Мудрик з донецького Шахтаря до лондонського Челсі взимку цього року став однією з найбільш обговорюваних подій у світовому футболі, адже його потенційна загальна вартість в 100 млн євро стала рекордною за всі часи розвитку нашого футболу.

Про те, чим громадське середовище Англії відрізняється від аналогічного в Україні 22-річний виконавець розповів у інтерв’ю YouTube-каналу Бомбардир.

"У мене все добре. Подобається в Англії. Напевно, найбільше тут зачепила інша культура. Вона все ж таки відрізняється від української: є якісь свої прикмети, правила.

Із часом до цього звикаєш. У них нормально — завжди вітатись і питати: "Як у тебе справи? Як ти відпочиваєш?". Не знаю, щиро це, чи не щиро, але всі завжди дуже привітливі.

Від людей тут іде більше позитиву", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що напередодні Михайло взяв участь у першому матчі в новому сезоні АПЛ проти Ліверпуля на Стемфорд Брідж.