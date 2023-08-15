Англія

Захисник продовжить виступати за "містян".

Манчестер Сіті активно працює над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новий контракт підписав вихованець академії Ріко Льюїс. Угода розрахована на п'ять років.

"Це був неймовірний рік для мене, і тепер підписати новий контракт — це здійснена мрія. Як уболівальник Сіті, я пам’ятаю, як дивився, як ми вигравали трофеї, коли був молодим, і це єдине місце, де я хотів бути.

Знати, що я буду тут до 2028 року, — це фантастично, і я не можу дочекатися, щоб продовжити працювати та вдосконалюватися", — заявив захисник.

Зазначимо, що в минулому сезоні 18-річний захисник відіграв 27 матчів, в яких відзначився голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готує нову пропозицію щодо Пакета на тлі початкової невдачі.