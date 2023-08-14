Англія

Півзахисника дуже хоче бачити в себе в складі Хосеп Гвардіола.

Бразильський атакувальний півзахисник лондонського Вест Гема Лукас Пакета в попередній кампанії англійської Прем’єр-ліги був одним із найбільш успішних трансферів серед усіх-команд учасниць змагань.

Певна річ, що на тіл видовищних виступів утримати в своїй обоймі 25-річного екс-футболіста французького Ліона "залізним" буде дуже складно, тому колектив Девіда Моєса наразі намагається забезпечити собі якомога більш вигідні умови відходу гравця.

На цьому тлі перша пропозиція від Манчестер Сіті в розмірі 81,5 млн євро Вест Гему здалась недостатньою.

У лондонському клубі при цьому зробили запит, щонайменше, на 98,5 млн євро.

Як повідомляє світова преса, навіть такі забаганки "молотобійців" не злякали "містян", тож вони зробили черговий крок у перемовинах — 100 млн євро.

При цьому для Пакети вже готовий контракт до 2029 року із зарплатнею в 10 млн євро за сезон.

За минулий сезон Пакета відіграв 43 матчі, забивши п’ять голів та віддавши сім гольових передач.