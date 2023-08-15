Талановитий хавбек Саутгемптона стане черговим літнім новачком команди Маурісіо Почеттіно.
Ромео Лавія, графіка: Фабріціо Романо
15 серпня 2023, 23:56
Юний центральний півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія незабаром офіційно стане новим гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби повністю погодили умови трансферу 19-річного бельгійця, за якого Челсі заплатить 60 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи бонуси.
Структура виплат за трансфер Лавії також узгоджена, як і умови особистого контракту, тому вже цього тижня талановитий півзахисник пройде медогляд в Челсі перед офіційним оголошенням про перехід.
У минулому сезоні бельгійський хавбек провів за Саутгемптон 35 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол, віддав один асист та заробив десять попереджень. "Святі" за підсумками тієї кампанії вилетіли з АПЛ до Чемпіоншипу.
Влітку 2022 року Саутгемптон заплатив Манчестер Сіті за Ромео Лавію близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів.