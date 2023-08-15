Англія

Талановитий хавбек Саутгемптона стане черговим літнім новачком команди Маурісіо Почеттіно.

Юний центральний півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія незабаром офіційно стане новим гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю погодили умови трансферу 19-річного бельгійця, за якого Челсі заплатить 60 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи бонуси.

Структура виплат за трансфер Лавії також узгоджена, як і умови особистого контракту, тому вже цього тижня талановитий півзахисник пройде медогляд в Челсі перед офіційним оголошенням про перехід.

У минулому сезоні бельгійський хавбек провів за Саутгемптон 35 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол, віддав один асист та заробив десять попереджень. "Святі" за підсумками тієї кампанії вилетіли з АПЛ до Чемпіоншипу.

Влітку 2022 року Саутгемптон заплатив Манчестер Сіті за Ромео Лавію близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів.