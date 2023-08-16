Англія

29-річний футболіст залишиться на Емірейтс.

Бернарду Сілву продовжить контракт із Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 29-річний хавбек збірної Португалії усно погодився на укладання нової угоди, тим самим він офіційно повідомив клуб про бажання залишитися.

Очікується, що Сілва підпише контракт до літа 2026 року. Офіційно про угоду оголосять наступного тижня.

Минулого сезону, в якому Манчестер Сіті зробив требл, Сілва забив 4 голи та віддав 5 асистів у 34 матчах АПЛ.