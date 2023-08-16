Англія

Новачку Арсеналу буде зроблено операцію.

Юррієн Тімбер пропустить тривалий проміжок часу через травму, повідомив офіційний сайт Арсеналу.

22-річний футболіст перенесе операцію найближчими днями, відновлення триватиме довгий час. Тімбер пошкодив передні хрестоподібні зв'язки коліна.

Точна дата відновлення не називається, але за чутками, Тімбер може пропустити щонайменше півроку.

Нагадаємо, що Юррієн отримав травму в матчі з Ноттінгем Форест (2:1), що проходив у рамках 1-го туру Прем'єр-ліги. Це була друга офіційна гра Тімбера у складі Арсеналу.