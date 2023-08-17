Англія

Півзахисник опинився в незручному становищі.

Французький центральний півзахисник Тангі Ндомбеле влітку 2019 перейшов зі складу Ліона до лондонського Тоттенгема за 62 млн євро, проте вже за пів року повернувся назад на правах оренди за 1,62 млн євро.

Таким чином кар’єра в АПЛ у 26-річного виконавця взагалі поки що не вдається, а прихід на посаду головного тренера Анге Постекоглу виключно погіршив позиції гравця в клубі.

Головний тренер "шпор" залишився в поганому враженні від роботи Ндомбеле на контрольному тренуванні команди, як і від його ставлення до обов’язків і взаємин із колективом.

Однак наразі на Тангі є виключно один претендент — турецький Фенербахче, якому не вдалось задовольнити вимоги Тоттенгема щодо компенсації, тож "канарки" вибули з боротьби.

За минулий сезон в оренді в Наполі Ндомбеле відіграв 40 матчів, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.