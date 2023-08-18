Англія

"Іриски" готові заплатити за шотландського форварда 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нападник Саутгемптона Че Адамс, команда якого вилетіла до Чемпіоншипу за підсумками минулого сезону АПЛ, цього літа може стати новим гравцем Евертона. Про це повідомляє BBC Sport.

За інформацією джерела, "іриски" ведуть переговори зі "святими" щодо підписання 27-річного шотландського форварда, контракт якого спливає влітку 2024 року, за 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Че Адамс провів за Саутгемптон 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.

Шотландець може стати п'ятим літнім підписанням команди Шона Дайча після Ешлі Янга, Арно Данджуми, Джека Гаррісона та Юссефа Шерміті.