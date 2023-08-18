Англія

Футболіст не перейшов в клуб.

Зірка Вест Гема Лукас Пакета розслідується Футбольною асоціацією щодо можливих порушень щодо ставок - повідомляє ресурс Daily Mail.

Манчестер Сіті був зацікавлений у підписанні футболіста цього літа після того, як звернувся до його клубу з пропозицією в 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак пізніше стало відомо, що перемовини зазнали невдачі через джерела, які послалися на "конфіденційні" питання. Тепер можна підтвердити, що 25-річний бразилець є об’єктом розслідування ФА за звинуваченнями в азартних іграх. Деталі ще не розголошуються, проте Вест Гем чекає, чи призведе це до того, що будуть висунені звинувачення Лукасу.

Відомо, що розслідування зосереджено на ставках, зроблених у Бразилії. Джерела, близькі до Пакети, кажуть, що він заперечує, що робив ставки. Бажання Сіті придбати гравця збірної Бразилії посилилося після травми підколінного сухожилля Кевіна Де Брюйне.