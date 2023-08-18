Англія

Бразильця не буде в манкуніанському клубі.

Бразильський атакувальний півзахисник лондонського Вест Гема Лукас Пакета не перейде в Манчестер Сіті, повідомляє Фабріціо Романо.

Перша пропозиція від Манчестер Сіті в розмірі 81,5 млн євро Вест Гему здалась недостатньою. У лондонському клубі при цьому зробили запит, щонайменше, на 98,5 млн євро. Ман Сіті не хоче платити зазначену суму. Наразі між Ман Сіті та Вест Гемом не йдуть переговори.

За минулий сезон Пакета відіграв 43 матчі, забивши п’ять голів та віддавши сім гольових передач.