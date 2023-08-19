"Лісники" здобули перемогу на своєму полі.
Ноттінгем Форест - Шеффілд Юнайтед, getty images
19 серпня 2023, 00:03
Ноттінгем Форест в рамках другого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Шеффілд Юнайтед.
Господарі доволі швидко відкрили рахунок зусиллями Авонії, проте на початку другої половини гри Гамер встановив паритет.
Здавалось, що матч завершиться нічиєю, проте Вуд, який вийшов на заміну, все ж таки схилив шальки терезів на користь своєї команди.
Ноттінгем Форест — Шеффілд Юнайтед 2:1
Голи: Авонії, 3, Вуд, 89 — Гамер,48
Ноттінгем Форест: Тернер – Болі (Еланга, 69), Ворралл, Маккенна – Ор'є, Даніло (Куяте, 90+1), Мангаля (Єйтс, 69), Вільямс – Джонсон (Ніакате, 90+1), Авонії (Вуд, 84), Гіббс-Вайт
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Ахмедходжич, Іган, Робінсон – Озборн, Норвуд, Вінісіус Соуза (Бешем, 58), Лоу (Ларусі, 46) – Гамер, Осула (Брукс, 74), Траоре (Хекфорд, 82)