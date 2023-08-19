Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Англії-2023/24, який пройде 19 серпня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на Етіхад Стедіум.

СУБОТА, 19 СЕРПНЯ, 19:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті у статусі чинного чемпіона розпочав новий сезон із розгромної перемоги над Бернлі. Іншого чекати й не доводиться, коли тобі протистоїть не просто один із новачків чемпіонату Англії, а більш бюджетна версія тебе самого. Підопічні Хосепа Гвардіоли тоді відправили у ворота "бордових" три "сухих" м'ячі, при цьому зігравши в досить економному режимі. Але це не означає, що у Сіті зараз зовсім немає жодних проблем.

По-перше, у першому ж матчі АПЛ чергову травму отримав головний плеймейкер команди Кевін Де Брюйне, який, зважаючи на все, вибув на досить тривалий термін. По-друге, серед усіх команд Прем'єр-ліги у Ман Сіті справді найнепростіший графік на старті сезону з огляду на наявність матчів за Суперкубок Англії та Суперкубок УЄФА. Цілком недивно, що Хосеп Гвардіола зараз є чи не найзатятішим критиком компенсування у матчах АПЛ "чистого" часу, адже його команді це точно не грає в плюс на даному етапі нової кампанії.

Що стосується Ньюкасл Юнайтед, то колектив Едді Гау своїм стартом сезону може бути дуже задоволений. У першому турі "сорокам" протистояла перспективна Астон Вілла, яка на папері провела досить вражаючу трансферну літню кампанію, посиливши всі необхідні позиції. Проте, з урахуванням серйозних травм Тайрона Мінгза та Еміліано Буендії, бірмінгемці були повністю розбиті Ньюкаслом із рахунком 1:5, що цілком можна називати сенсацією – такого розгромного рахунку мало хто очікував побачити.

У другому турі Ньюкасл Юнайтед може закріпити думку про те, що успіх минулого сезону аж ніяк не був якоюсь випадковістю, і що "сороки" готові продовжувати "шуміти" і боротися за місце в топ-4. За підсумками матчу з Астон Віллою ми побачили, що команда Едді Гау повністю готова до нового сезону, але з іншого боку — не варто свої висновки ґрунтувати виключно на феноменальному результаті у тій зустрічі з бірмінгемцями.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,76, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 4,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол, Аканжі — Родрі, Ковачич — Фоден, Хуліан Альварес, Гріліш — Голанд

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі, Бруну Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Барнс

Не зіграють: Де Брюйне, Стоунз — Манкільо, Крафт

Під питанням: Бернарду Сілва — Віллок

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