Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 19 серпня 2023 року, 17:00.

Ліверпуль обіграв Борнмут із Забарним у другому турі АПЛ.

У складі команди Юргена Клоппа голами відзначилися Луїс Діас, Мохамед Салах та Діогу Жота. При цьому Салах не реалізував пенальті, але впорався із добиванням.

У складі "вишень" у дебюті зустрічі результативним ударом відзначився Антуан Семеньйо, але більше гостей не вистачило, незважаючи на видалення Алексіса Мак Аллістера на 58 хвилині.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Борнмут 3:1

Голи: Діас, 28, Салах, 36, Жота, 62 — Семеньйо, 3.

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Гомес, 76) — Собослаї, Мак Аллістер, Гакпо (Ендо, 63) — Луїс Діас (Нуньєс, 90+1), Салах (Цимікас, 90+1), Жота (Елліотт, 76).

Борнмут: Нето — Керкез, Забарний, Сенесі (Траоре, 87), Ааронс — Ротвелл (Брукс, 77), Крісті (Мукр, 63), Біллінг — Ентоні (Клюйверт, 63), Семеньйо (Келлі, 77), Соланке.

Попередження: Аліссон — Семеньйо, Ентоні, Нето.