Англія

У ще одній зустрічі Брентфорд здолав Фулгем.

Сьогодні, 19 серпня, відбулися чергові матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги.

У першій грі Ліверпуль на своєму полі здобув вольову перемогу над Борнмутом із рахунком 3:1.

У складі команди Юргена Клоппа голами відзначилися Луїс Діас, Мохамед Салах та Діогу Жота. При цьому Салах не реалізував пенальті, але впорався із добиванням.

У складі "вишень" у дебюті зустрічі результативним ударом відзначився Антуан Семеньйо, але більше гостей не вистачило, незважаючи на видалення Алексіса Мак Аллістера на 58 хвилині.

Також додамо, що у складі Борнмута весь поєдинок відіграв український захисник Ілля Забарний, для якого це була друга гра поспіль у старті в АПЛ.

Ліверпуль — Борнмут 3:1

Голи: Діас, 28, Салах, 36, Жота, 62 — Семеньйо, 3.

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Гомес, 76) — Собослаї, Мак Аллістер, Гакпо (Ендо, 63) — Луїс Діас (Нуньєс, 90+1), Салах (Цимікас, 90+1), Жота (Елліотт, 76).

Борнмут: Нето — Керкез, Забарний, Сенесі (Траоре, 87), Ааронс — Ротвелл (Брукс, 77), Крісті (Мукр, 63), Біллінг — Ентоні (Клюйверт, 63), Семеньйо (Келлі, 77), Соланке.

Попередження: Аліссон — Семеньйо, Ентоні, Нето.

Вилучення: Мак Аллістер, 58 (пряма червона).

На 36 хвилині Мохамед Салах (Ліверпуль) не реалізував пенальті.

У другому матчі Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі в гостях розгромив Вулвергемптон із рахунком 4:1.

У складі "чайок" голами відзначилися Каору Мітома, Первіс Еступіньян та Соллі Марч, який оформив дубль. У "вовків" єдиний м'яч забив Хван Хі Чхан.

Вулвергемптон — Брайтон 1:4

Голи: Хі Чхан, 61 — Мітома, 15, Еступіньян, 46, Марч, 51, 55.

Вулвергемптон: Жозе Са — Аїт-Нурі (Буено, 87), Кілман, Доусон (Тоті, 71), Семеду — Нунеш, Леміна, Жуан Гомеш, Нету — Кунья, Фабіу Сілва (Хі Чхан, 57).

Брайтон: Стіл — Еступіньян, Данк, Вебстер, Мілнер (Велтман, 57) — Гросс (Дауд, 81), Енсісо (Фергюсон, 67), Гілмор — Мітома (Лаллана, 81), Марч, Велбек (Жуан Педро, 57).

Попередження: Доусон, Хі Чхан, Нунеш, Кілман — Гросс, Мілнер, Енсісо, Еступіньян, Жуан Педро, Вебстер.

Вилучення: Нунеш, 90+5 (друга жовта).

Насамкінець Брентфорд у гостях обіграв Фулгем з рахунком 3:0.

Перемогу "бджолам" принесли забиті м'ячі у виконанні Йоана Вісси та Браяна Мбемо, який реалізував пенальті та оформив дубль.

Також додамо, що з 66 хвилини господарі грали у меншості після вилучення Тіма Ріма, який отримав друге попередження.

Фулгем — Брентфорд 0:3

Голи: Вісса, 44, Мбемо, 66 (з пенальті), 90+3.

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Діоп, Тете (Муніз, 86) — Лукич, Перейра (Вілліан, 68), Рід (Бессі, 68) — Декордова-Рід (Палінья, 68), Вілсон, Хіменес (Траоре, 87).

Брентфорд: Флеккен — Генрі, Коллінз, Піннок, Гікі (Роерслев, 79) — Янельт, Нергор (Дамсгор, 79), Єнсен — Вісса (Дасілва, 79 (Аєр, 89)), Мбемо, Шаде (Льюїс-Поттер, 71).

Попередження: Рім, Рід — Гікі, Генрі.

Вилучення: Рім, 66 (друга жовта).