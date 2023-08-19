Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ньюкасл.
Рубен Діаш, Getty Images
19 серпня 2023, 21:26
Манчестер Сіті та Ньюкасл зіграють на Етіхаді центральний матч другого туру англійської Прем'єр-ліги.
Хосеп Гвардіола, після перемоги над андалузькою Севільєю в Суперкубку УЄФА, залучив до стартового складу Діаша в центрі захисту, тоді як Альварес розташується під нападником.
Едді Гау, на тлі розгрому бірмінгемської Астон Вілли (5:1), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Фоден, Альварес, Гріліш — Голанд.
Запасні: Ортега, Аке, Льюїс, Філліпс, Гомес, Перроне, Бобб, Палмер, Макейті.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі, Гімараєс, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон.
Запасні: Дубравка, Лассельс, Таргетт, Лівраменто, Річі, Барнс, Андерсон, Лонгстафф, Вілсон.
Гра Манчестер Сіті — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.