Англія

Форвард оцінив дебютний поєдинок у німецькій першості.

Англійський нападник Гаррі Кейн кількома днями раніше провів свій перший у кар’єрі матч в рамках німецької Бундесліги, зігравши в складі мюнхенської Баварії проти бременського Вердера.

Після завершення гри досвідчений виконавець, на рахунку якого гол та гольовий пас у цій зустрічі, поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Якщо чесно, то це було дивовижно. Уболівальники обох команд на трибунах були просто приголомшливі впродовж усієї гри. Це дійсно відрізняється від атмосфери АПЛ, яку я мав можливість відчувати до цього.

Звичайно, фанати Баварії, що завітали на гостьову гру, були казковими, але я маю віддати належне й уболівальникам суперників. Вони теж були в повному порядку.

Отже, мені сподобався цей перший досвід гри в Бундеслізі. Ради, що нам удалось здобути перемогу при цьому.

Ви добре знаєте мій стиль гри: я люблю розташовуватись у глибині й граю таким чином останні чотири-п’ять років.

Я думаю, що з тим темпом, який ми маємо в Баварії, така моя тактика працює ідеально. Але я все одного перш за все залишаюсь "дев’яткою", тому я повинен входити до штрафного та робити забігання вперед.

Наразі я відчуваю себе дуже щасливим, бо в нас фантастична команда, і я радий бути її частиною", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє домашнє дербі проти Аугсбурга.