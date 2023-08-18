Німеччина

Англійський нападник вже відпрацьовує заплачені кошти.

Баварія в рамках поєдинку першого туру чемпіонату Німеччини грала на виїзді проти бременського Вердера.

Команда Томаса Тухеля змогла доволі швидко відкрити рахунок — Лерой Сане відзначився після результативної передачі Гаррі Кейна.

Розвинути перевагу мюнхенці змогли лише ближче до кінця зустрічі, коли взяттям воріт відзначився вже сам Кейн, а під фінальний свисток Вердер отримав ще два м'ячі.

Вердер — Баварія 0:4

Голи: Сане, 4, 90, Кейн, 75, Тель, 90+4

Вердер: Павленка – Піпер, Велькович, Фрідль – Вайзер (Берк, 59), Біттенкурт (Шмід, 68), Лінен (Гросс, 68), Штаге (Ковнацькі, 79), Юнг (Опіц, 79) – Фюлькруг, Дукш

Баварія: Ульрайх – Мазрауї, Упамекано, Кім (де Лігт, 68), Девіс – Кімміх, Горецка (Лаймер, 79) – Сане, Мусіала (Мюллер, 84), Коман (Шупо-Мотінг, 84) – Кейн (Тель, 84)