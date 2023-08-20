Англія

Керманич розповів про головний стимул для своїх футболістів.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно напередодні чергової гри команди в рамках англійської Прем’єр-ліги зробив недвозначний натік на плани команди в поточній кампанії.

Вест Гем — Челсі. Напередодні

"Я зараз не думаю про повернення клубу до єврокубків, оскільки ще тільки самий початок кампанії на внутрішній арені. Але при цьому я впевнений, що це має бути виключно Ліга чемпіонів.

Ми не можемо змиритись із цим, що такий великий клуб, як Челсі, не грає в цьому турнірі. Ми хочемо повернути команду на той рівень конкуренції, на який він заслуговує.

Якщо хтось із гравців думає, що Ліги конференцій нам вистачить, я б на його місці почав хвилюватись.

Сьогодні занадто рано думати про виступи на міжнародній арені, але загальна ідея полягає в тому, щоб виграти Прем'єр-лігу. Якщо хтось має інші плани, то краще сказати нам одразу. Можливо, ми знайдемо якесь рішення для таких гравців.

Звичайно, менталітет завжди повинен бути таким, щоб перемагати, сподіватися зіграти в Лізі чемпіонів, виграти Прем'єр-лігу, грати в фіналах кубків. Якщо ні, то ми зазнаємо невдачі. Це й є нашим завданням — завжди мати таке уявлення, що все можливо", — заявив аргентинський фахівець.

Найближчим матчем для Челсі стане гостьове лондонське дербі проти Вест Гема 20 серпня, о 18:30.