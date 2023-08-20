Англія

Колектив Унаї Емері здобув розгромну перемогу над командою Шона Дайча.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла, яка у минулому матчі розгромно поступилася Ньюкаслу, приймала на своєму полі Евертон та змогла реабілітуватися перед власними вболівальниками.

Підопічні Унаї Емері не залишили жодних шансів "ірискам", відправився у ворота Джордана Пікфорда аж чотири "сухих" м'ячі, авторами яких стали Джон Макгінн, Дуглас Луїс, Леон Бейлі та Джон Дуран.

Відзначимо, що тренерський штаб Евертона на чолі з Шоном Дайчем знову залишив українського лівого захисника Віталія Миколенка на лаві для запасних, віддавши перевагу більш досвідченому Яшлі Янгу.

Українець у підсумку на полі так і не з'явився, а фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Астон Вілли з рахунком 4:0.

Астон Вілла — Евертон 4:0

Голи: Макгінн, 18, Дуглас Луїс, 20 (пен.), Бейлі, 51, Дуран, 75

Астон Вілла: Емі Мартінес – Кеш, Конса, Пау Торрес, Дінь – Камара, Луїс (Коутіньо, 64 – Арчер, 85) – Бейлі (Тілеманс, 63), Діабі (Карлос, 64), Макгінн – Воткінс (Дуран, 74)

Евертон: Пікфорд – Паттерсон, Кін, Тарковскі, Янг – Гує (Доббін, 46) – Гарнер, Дукуре (Оньянго, 90+8), Онана, Івобі (Мопе, 51) – Калверт-Льюїн (Данжума, 38)

Попередження: Дуглас Луїс, Дінь, Арчер – Пікфорд, Кін, Гує, Паттерсон