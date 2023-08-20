Англія

26-річний футболіст може змінити команду цього літа.

Дін Гендерсон може опинитися в Крістал Пелас, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, сторони розпочали вже переговори. На 26-річного голкіпера також претендує Ноттінгем Форест, який у сезоні-2022/23 орендував його.

Про потенційну суму трансферу не повідомляється.

Востаннє Гендерсон грав за Манчестер Юнайтед у лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест зробив пропозиції щодо двох гравців Манчестер Юнайтед.