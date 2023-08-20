26-річний футболіст може змінити команду цього літа.
ДІН ГЕНДЕРСОН, GETTY IMAGES
20 серпня 2023, 18:59
Дін Гендерсон може опинитися в Крістал Пелас, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, сторони розпочали вже переговори. На 26-річного голкіпера також претендує Ноттінгем Форест, який у сезоні-2022/23 орендував його.
Про потенційну суму трансферу не повідомляється.
Востаннє Гендерсон грав за Манчестер Юнайтед у лютому 2022 року.
Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест зробив пропозиції щодо двох гравців Манчестер Юнайтед.