Ноттінгем Форест продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, представник АПЛ націлився на двох футболістів Манчестер Юнайтед.

Стверджується. що "лісники" хочуть орендувати голкіпера Дін Гендерсона, а Антоні Елангу підписати на постійній основі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Манчестер Юнайтед зацікавив Фулгем та клуби Саудівської Аравії.