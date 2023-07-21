"Лісники" націлились на двох футболістів.
Ентоні Еланга, getty images
21 липня 2023, 19:27
Ноттінгем Форест продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, представник АПЛ націлився на двох футболістів Манчестер Юнайтед.
Стверджується. що "лісники" хочуть орендувати голкіпера Дін Гендерсона, а Антоні Елангу підписати на постійній основі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Манчестер Юнайтед зацікавив Фулгем та клуби Саудівської Аравії.