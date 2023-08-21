Голкіпер може залишити склад Бенфіки.
Одіссеас Влаходімос, Getty Images
21 серпня 2023, 00:59
Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до голкіпера Одіссеаса Влаходімоса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, "червоні дияволи" вивчають підписання грека, у якого конфлікт із головним тренером Рогером Шмідтом.
Голкіперу не сподобалося те, що його не було включено до стартового складу, і він висловив німцеві свої претензії, що призвело до суперечки.
У разі відходу, Влаходімос розглядається Манчестер Юнайтед як запасний варіант, якщо Дін Гендерсон перейде в Крістал Пелас або Ноттінгем Форест.
Нагадаємо, що Влаходімос є конкурентом Анатолія Трубіна, який нещодавно поповнив склад Бенфіки.