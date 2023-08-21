Англія

Голкіпер може залишити склад Бенфіки.

Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до голкіпера Одіссеаса Влаходімоса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "червоні дияволи" вивчають підписання грека, у якого конфлікт із головним тренером Рогером Шмідтом.

Голкіперу не сподобалося те, що його не було включено до стартового складу, і він висловив німцеві свої претензії, що призвело до суперечки.

У разі відходу, Влаходімос розглядається Манчестер Юнайтед як запасний варіант, якщо Дін Гендерсон перейде в Крістал Пелас або Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, що Влаходімос є конкурентом Анатолія Трубіна, який нещодавно поповнив склад Бенфіки.