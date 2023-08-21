Англія

Аргентинський тренер висловився щодо гри українця.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував гру українця Михайла Мудрика в матчі АПЛ проти Вест Гема (1:3).

"Він відіграв 45 хвилин. Я думаю, що він молодий гравець, якому ми повинні довіряти. Тренерам та команді потрібно будувати відносини з ним.

У нього надзвичайні якість і талант. Йому потрібен лише час, щоб налаштуватися на краще з командою і знайти спосіб виступати так, як ми очікуємо", — цитує Почеттіно Football London.

Після двох турів Челсі опинився на 14-ій сходинці чемпіонату Англії. В наступному турі лондонці зіграють вдома проти Лутона.