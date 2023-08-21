Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 20 серпня 2023 року, 18:30.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем у лондонському дербі здобув у меншості домашню перемогу над Челсі.

Незважаючи на те, що "молотобійці" були вимушені завершувати матч у меншості через вилучення Наєфа Агерда, у підсумку команда Девіда Моєса не тільки зуміла зберегти переможний рахунок, а й збільшити свою перевагу завдяки реалізованому пенальті Лукаса Пакета.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Евертон у 2 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Вест Гем — Челсі 3:1

Голи: Агерд, 7, Антоніо, 53, Пакета, 90+5 (пен.) — Чуквуемека, 28

Вест Гем: Ареоля – Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон – Соучек, Ворд-Прауз (Альварес, 81) – Боуен, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69) – Антоніо (Форнальс, 76)

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвілл – Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуеке, 75), Чілвелл (Кайседо, 61) – Стерлінг, Чуквуемека (Мудрик, 46) – Джексон

Попередження: Агерд (13, 67), Пакета (35), Емерсон (45) – Дісасі (36), Чуквуемека (40), Джексон (72)

На 67-й хвилині вилучено Агерда (Вест Гем, друга жовта).