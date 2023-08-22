Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 21 серпня 2023 року, 22:00.

Арсенал в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грав на виїзді проти Крістал Пелес та здобув перемогу.

Лондонський клуб відкрив рахунок лише на початку другого тайму зусиллями Одегора. Як виявилось, це був єдиний м'яч у зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Крістал Пелас — Арсенал​ у 2 турі АПЛ-2023/24:

Крістал Пелас — Арсенал 0:1

Гол: Едегор, 54, пенальті

Крістал Пелас: Джонстон, Уорд (Рак-Сакай, 83), Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Ахамада, 74), Лерма, Езе, Дукуре, Айю, Едуар

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Саліба, Томіясу, Едегор (Зінченко, 89), Райс, Хавертц, Парті, Сака (Ківер, 89), Мартінеллі (Габріел, 70), Нкетіа (Жоржіньо, 79)

Попередження: Айю (27), Томіясу (60), Дукуре (90), Хавертц (90)

Вилучення: Томіясу (67)