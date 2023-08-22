Лондонці розраховують на захисника.
Габріель Магальяйнс, getty images
22 серпня 2023, 10:59
Клуби з Саудівської Аравії продовжують працювати над підписанням гравців з провідних європейських чемпіонатів.
Втім, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Арсенал не збирається відпускати Габріеля Магальяйнса в Аль-Іттіхад, який виявив інтерес в гравці.
Стверджується, що лондонський клуб навіть не намагався визначити вартість угоди, а просто відхилив будь-які перемовини.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший захисник, Еймерік Лапорт, погодився переїхати з Манчестер Сіті до Саудівської Аравії.