Англія

Лондонці розраховують на захисника.

Клуби з Саудівської Аравії продовжують працювати над підписанням гравців з провідних європейських чемпіонатів.

Втім, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Арсенал не збирається відпускати Габріеля Магальяйнса в Аль-Іттіхад, який виявив інтерес в гравці.

Стверджується, що лондонський клуб навіть не намагався визначити вартість угоди, а просто відхилив будь-які перемовини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший захисник, Еймерік Лапорт, погодився переїхати з Манчестер Сіті до Саудівської Аравії.