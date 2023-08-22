Англія

Ханнес Делькруа з Андерлехта приєднався до одного з новачків цього сезону АПЛ.

Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Ханнеса Делькруа, права на якого раніше належали Андерлехту.

24-річний бельгієць приєднався до команди Венсана Компані на постійній основі, підписавши контракт до літа 2026 року.

Сума трансферу не розголошується, проте, за неофіційною інформацією, Бернлі заплатив за Делькруа близько трьох мільйонів євро.

Всього Ханнес Делькруа провів за Андерлехт 65 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи. Він став десятим літнім новачком Бернлі після підвищення команди у класі.