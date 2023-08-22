Талановитий англієць продовжить кар'єру під керівництвом Венсана Компані.
Аарон Ремзі, Бернлі
22 серпня 2023, 23:59
Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого атакуючого півзахисника Аарона Ремзі, права на якого раніше належали його рідному клубу Астон Віллі.
20-річний англієць приєднався до табору "бордових" на постійній основі, підписавши п'ятирічний контракт та ставши 11-м новачком команди Венсана Компані у поточне літнє міжсезоння.
Сума трансферу Аарона Ремзі до табору одного з новачків цього сезону АПЛ не розголошується.
У першій половині минулого сезону англійський півзахисник виступав у Чемпіоншипі на правах оренди за Норвіч Сіті (18 матчів, 3 голи, 3 асисти), проте взимку він отримав травму та повернувся до рідної Астон Вілли проходити період відновлення.
Зазначимо, що Аарон Ремзі є молодшим братом 22-річного Джейкоба Ремзі, який вже не перший рік успішно виступає за першу команду Астон Вілли.