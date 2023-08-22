Англія

Талановитий англієць продовжить кар'єру під керівництвом Венсана Компані.

Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого атакуючого півзахисника Аарона Ремзі, права на якого раніше належали його рідному клубу Астон Віллі.

20-річний англієць приєднався до табору "бордових" на постійній основі, підписавши п'ятирічний контракт та ставши 11-м новачком команди Венсана Компані у поточне літнє міжсезоння.

Сума трансферу Аарона Ремзі до табору одного з новачків цього сезону АПЛ не розголошується.

У першій половині минулого сезону англійський півзахисник виступав у Чемпіоншипі на правах оренди за Норвіч Сіті (18 матчів, 3 голи, 3 асисти), проте взимку він отримав травму та повернувся до рідної Астон Вілли проходити період відновлення.

Зазначимо, що Аарон Ремзі є молодшим братом 22-річного Джейкоба Ремзі, який вже не перший рік успішно виступає за першу команду Астон Вілли.