Англія

А це вже схоже на потужне підсилення атаки команди Девіда Моєса.

Лондонський Вест Гем цього трансферного вікна здійснив кілька великих продажів накшталт переходу Деклана Райса до Арсенала чи Джанлуки Скамакки до бергамаської Аталанти, після чого з великою затримкою почав залучати новачків до свого складу.

Переважно, усі зміни в команді Девіда Моєса стосувались ліній захисту та півзахисту, проте на завершення кампанії переходів "залізні" все ж таки наважились посилити ланку нападу.

Ганський атакувальний півзахисник/форвард Мохамед Кудус є одним із найбільш надбань амстердамського Аяксу за останні роки, тому за нього довелось викласти чималі кошти.

Англійський та нідерландський клуби у підсумку зійшлись на 42 млн євро + бонуси, а також 10% від майбутньої вартості продажу гравця до іншого клубу, які надійдуть на рахунки "Божих синів".

Кудус натомість отримає у Вест Гемі контракт до 2028 року з опцію продовження ще на один сезон.

За минулий сезон Мохаммед провів 42 матчі, забивши 18 голів та віддавши сім гольових передач.