А це вже схоже на потужне підсилення атаки команди Девіда Моєса.
Мохаммед Кудус, Getty Images
24 серпня 2023, 10:12
Лондонський Вест Гем цього трансферного вікна здійснив кілька великих продажів накшталт переходу Деклана Райса до Арсенала чи Джанлуки Скамакки до бергамаської Аталанти, після чого з великою затримкою почав залучати новачків до свого складу.
Переважно, усі зміни в команді Девіда Моєса стосувались ліній захисту та півзахисту, проте на завершення кампанії переходів "залізні" все ж таки наважились посилити ланку нападу.
Ганський атакувальний півзахисник/форвард Мохамед Кудус є одним із найбільш надбань амстердамського Аяксу за останні роки, тому за нього довелось викласти чималі кошти.
Англійський та нідерландський клуби у підсумку зійшлись на 42 млн євро + бонуси, а також 10% від майбутньої вартості продажу гравця до іншого клубу, які надійдуть на рахунки "Божих синів".
Кудус натомість отримає у Вест Гемі контракт до 2028 року з опцію продовження ще на один сезон.
За минулий сезон Мохаммед провів 42 матчі, забивши 18 голів та віддавши сім гольових передач.