Англія

Український вінгер отримав пошкодження.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно підтвердив, що Михайло Мудрик отримав травму та пропустить найближчий матч своєї команди проти Лутона.

"Невеличке ушкодження, це питання кількох днів. Мудрик не зможе зіграти завтра.

Це гравець, на якого ми розраховуємо і віримо, що він може виступати на тому рівні, якого ми очікуємо. Тут жодних проблем", — наводить слова Почеттіно BBC.

Матч третього туру АПЛ Челсі – Лутон відбудеться 25 серпня о 22:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик "заблокував" трансфер Неймара в Челсі.