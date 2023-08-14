Англія

В лондонському клубі довіряють українцю.

Челсі продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, проте Неймара в команді не буде.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у свому Youtube-каналі, головною перепоною в трансфері бразильця став Михайло Мудрик.

В лондонському клубі вирішили захистити тих футболістів, що вже були в команді, включаючи Михайла Мудрика, за якого були заплачені великі кошти.

Неймар у минулому сезоні відіграв 29 матчів, забивши 18 голів та віддавши 17 гольових передач.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що вінгер ПСЖ прибув до Саудівської Аравії задля медогляду перед трансфером до Аль-Хіляля.