В лондонському клубі довіряють українцю.
Михайло Мудрик, getty images
14 серпня 2023, 19:59
Челсі продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, проте Неймара в команді не буде.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у свому Youtube-каналі, головною перепоною в трансфері бразильця став Михайло Мудрик.
В лондонському клубі вирішили захистити тих футболістів, що вже були в команді, включаючи Михайла Мудрика, за якого були заплачені великі кошти.
Неймар у минулому сезоні відіграв 29 матчів, забивши 18 голів та віддавши 17 гольових передач.
Нагадаємо. раніше повідомлялось, що вінгер ПСЖ прибув до Саудівської Аравії задля медогляду перед трансфером до Аль-Хіляля.