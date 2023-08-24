Англія

Саудівський клуб готовий зробити єгиптянина найоплачуванішим футболістом у своїй лізі.

Мохамед Салах хоче залишити Ліверпуль, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Аль-Іттіхад запропонував єгиптянину зарплату, яка зробить його найоплачуванішим футболістом у Саудівській Аравії.

Саудівський клуб вже зустрівся з представниками Салаха у Досі. Йому запропонували зарплату вищу, ніж у Кріштіану Роналду.

Вони переконані, що Салаха залучить перспективу грати в мусульманській країні, а також величезна зарплата.

Цього сезону Мохамед провів два матчі в АПЛ за Ліверпуль: на його рахунку один гол і один асист.