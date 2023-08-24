Саудівський клуб готовий зробити єгиптянина найоплачуванішим футболістом у своїй лізі.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
24 серпня 2023, 16:26
Мохамед Салах хоче залишити Ліверпуль, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, Аль-Іттіхад запропонував єгиптянину зарплату, яка зробить його найоплачуванішим футболістом у Саудівській Аравії.
Саудівський клуб вже зустрівся з представниками Салаха у Досі. Йому запропонували зарплату вищу, ніж у Кріштіану Роналду.
Вони переконані, що Салаха залучить перспективу грати в мусульманській країні, а також величезна зарплата.
Цього сезону Мохамед провів два матчі в АПЛ за Ліверпуль: на його рахунку один гол і один асист.