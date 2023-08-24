Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно відповів на запитання журналістів перед матчем проти Лутона у третьому турі АПЛ.

"Трансфери? Нам потрібен як мінімум один воротар. У нас є дуже талановиті кіпери, але потрібен ще один. Також атакувальний гравець з правильним профайлом.

Процес адаптації? Нам потрібно звикати один до одного, зберігати позитив, а гравцям необхідно слухати та працювати. Для гравців це куди складніший процес, ніж для нас, тренерів. Ми повинні транслювати власним футболістам позитивну енергію. Це виклик, яким ми насолоджуємось. Якості виконавців вистачає, просто потрібен час.

Проблеми з травмами? А як це можна контролювати? Це не про тренування, це просто футбол, в якому може ставатись подібне. Важко говорити на цю тему. Це не можна пояснити однією причиною: погана методика, невезіння. Звісно, в окремих моментах, все зводиться до банального невезіння", — наводить слова Почеттіно BBC.

Матч третього туру АПЛ Челсі – Лутон відбудеться 25 серпня о 22:00.

Раніше Почеттіно розкрив деталі травми Мудрика.