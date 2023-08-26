Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 3-го туру чемпіонату Англії, який пройде 26 серпня і розпочнеться о 17:00.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Арсеналом та Фулгемом, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

СУБОТА, 26 СЕРПНЯ, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал — одна з трьох команд поряд з Манчестер Сіті та Брайтоном, якій вдалося набрати максимальну кількість очок у перших двох турах. Хтось може сказати, що порівняно з минулою кампанією "каноніри" виглядають більш прагматично та менш переконливо. У цьому є деяка частка правди — матчі проти Ноттінгема Форест і Крістал Пелес проходили не без валідолу, але загалом до гри віцечемпіона Англії питань небагато.

У першому поєдинку з Форестом підопічні Мікеля Артети контролювали гру протягом 80 хвилин і були змушені долати проблеми лише в заключному відрізку, при цьому адаптуючись до гри без Юррієна Тімбера, який отримав у тому матчі серйозну травму. Схожа ситуація була і з Крістал Пелес — у "орлів" почалося хоч щось виходити в атаці тільки після вельми спірного видалення Такехіро Томіясу на 67-й хвилині — до цього Арсенал десь не так ефектно, але все ж таки цілком контролював хід зустрічі і в результаті довів зустріч до логічної перемоги.

А ось Фулгем на старті нової кампанії виглядає далеко не так переконливо. "Дачники" стали минулого сезону одним з головних відкриттів як за грою, так і в результатах, але зараз від них належного прогресу або хоча б збереження колишнього рівня поки що не спостерігається.

У першому турі Фулгему вдалося обіграти Евертон з рахунком 1:0, проте "іриски" показали хорошу гру і цілком заслуговували на більш сприятливий для себе результат. Наступний поєдинок проти міцнішого та сильнішого Брентфорда завершився для колективу Марку Сілви тотальним провалом у вигляді розгромної поразки з рахунком 0:3. Звичайно, там свою роль також зіграла червона Тіма Риму, але й без того у "дачничків" мало що виходило в атакуючій фазі. Воно й недивно, адже команда вчиться жити без свого ключового бомбардира Александра Мітровича, який поїхав до Саудівської Аравії.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсенала пропонується коефіцієнт 1,26, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 12,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,5.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Парті, Вайт, Саліба, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Лукич, Г. Рід — Г. Вілсон, А. Перейра, Декордова-Рід — Р. Хіменес

Не зіграють: Ельнені, Тімбер — ...

Під питанням: Жезус, Локонга — ...

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