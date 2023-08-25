Англія

Бразильський опорник набиратиметься досвіду в іншому клубі АПЛ.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Андрея Сантоса, права на якого належать лондонському Челсі.

19-річний хавбек збірної Бразилії перейшов до табору "лісників" на правах оренди, яка буде розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, що Андрей Сантос перейшов до Челсі з Васко да Гама взимку 2023 року за 12,5 мільйони євро, проте решту сезону він відіграв за свій рідний клуб та наразі поки не дебютував за першу команду "синіх" в офіційних матчах.

Всього бразильський опорник зіграв за Васко да Гама 49 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та заробив 12 попереджень.