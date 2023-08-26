Англія

"Сині" відправили у ворота супротивника три м'ячі.

Челсі в рамках поєдинку третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Лутон Таун.

Команда Маурісіо Почеттіно відправила у ворота супротивника три м'ячі — дубль Стерлінга та гол Джексона.

Завдяки цьому результату лондонці здобули першу перемогу за Маурісіо Почеттіно.

Зазначимо, що Михайло Мудрик через пошкодження пропускав цю зустріч.

Челсі - Лутон 3:0

Голи: Стерлінг, 17, 68, Джексон, 75

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвілл – Гюсто, Галлахер, Кайседо, Чілвелл (Матсен, 86) – Стерлінг (Берстоу, 90+3), Фернандес – Джексон (Угочукву, 83)

Лутон: Камінські – Каборе (Дауті, 70), Берк (Андерсен, 77), Лок'єр, Белл, Джайлс – Чонг (Огбене, 77), Накамба, Барклі (Мпанзу, 77) – Адебайо (Браун, 70), Морріс